Condição para concorrer às vagas é ter habilitação válida no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Com a saída dos médicos cubanos do Brasil, o governo federal busca preencher as vagas que ficaram abertas nas regiões mais vulneráveis do estado.

Em edital publicado nesta terça-feira (28), o Ministério da Saúde disponibiliza três vagas, pelo Programa Mais Médicos, para o Acre – sendo duas para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Juruá e uma no município de Manoel Urbano, no interior do estado.

Entre os requisitos necessários para fazer a inscrição estão ser formado em medicina e possuir a habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina do país – CRM válido. O edital para os candidatos foi publicado em 13 de maio.

Agora, o programa quer contratar 2.212 médicos que devem atuar em 1.185 municípios considerados vulneráveis e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

A expectativa do ministério é de que os médicos comecem a atuar em junho. A relação completa de número de vagas por cidades pode ser conferida no site do ministério.

