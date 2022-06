Ministério da Saúde amplia quarta dose para pessoas acima de 50 anos

A Direção do hospital regional do Alto Acre, localizado na cidade de Brasiléia, após saber da denuncia feita ao Ministério Público, onde diz que a unidade de saúde estaria com a falta de profissionais da área de fisioterapia em suas dependências, se manifestou.

Segundo o Memorando nº 11 deste mês em curso, o hospital conta com um quadro de 6 profissionais, entre efetivos e temporários trabalhando 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, distribuídos em turnos diários de 12 horas de segunda à sexta-feira.

Segundo a nota publicada pelo sitio ac24horas, diz que, “de acordo com o promotor de justiça, Juleandro Martins de Oliveira, as supostas irregularidades apontadas na denuncia, ocorrem no período noturno – ou seja, a noite. O prazo de duração do procedimento será de um ano – conforme apontado no documento do Ministério Público.

Ainda segundo a Gerente Assistencial do Hospital, Erizeuda Silva de Queiroz, existe um profissional noturno de plantão assistindo as atividades de urgência e emergência do hospital no período de 12 horas.

Veja o memorando enviado à redação.

