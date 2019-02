O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta- feira (13) que as 1.397 vagas remanescentes do programa Mais Médicos foram preenchidas por médicos brasileiros formados no exterior. Segundo a pasta, as vagas foram preenchidas em apenas 40 minutos.

Os selecionados terão entre os dias 19 e 22 de fevereiro para se apresentarem nos municípios. Os pontos de trabalho abertos estavam distribuídos em 667 localidades. Os postos disponibilizados eram os últimos das 8.517 vagas oferecidas no final do ano passado.

As primeiras fases da seleção deram prioridades aos médicos formados no Brasil. Com o fim do prazo para os brasileiros se apresentarem nos municípios que iriam trabalhar, foram abertas as vagas para os profissionais formados no exterior.

É importante relembrar que o programa Mais Médicos foi criado para atender as regiões e cidades mais carentes do país. Cerca de 8,3 mil cubanos atuavam no programa, mas no fim de 2018, o país decidiu retirar os profissionais do país por causa de novas condições impostas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Por Tainá Ferreira - Agência Radio Mais