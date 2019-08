Uma moderna clínica de fisioterapia moderna, além de melhorias nas Clínicas de Psicologia e Fonoaudiologia deve ser implantada na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Rio Branco graças a uma emenda individual no valor de R$ 450 mil do Deputado Federal Alan Rick (DEM), alocada no Orçamento Geral da União de 2018 e liberada pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira.

A notícia chega em boa hora e vai beneficiar os 300 alunos matriculados na APAE Rio Branco, muitos dos quais oriundos do interior do Estado. Estes R$ 450 mil permitirão a aquisição de equipamentos e material permanente – cadeiras de rodas, nebulizadores, esteiras, computadores, bicicletas ergométricas, aparelhos de tração ortopédica, ultrassons para fisioterapia, exercitadores, entre outros.

“Sempre digo que meu trabalho maior em Brasília não pode ser apenas legislativo. Garantir recursos para as nossas instituições é uma prioridade permanente. A APAE em Rio Branco atende crianças da Capital e do interior com aulas, reabilitação física e oral, além de atendimento psicológico. É um trabalho de amor e dedicação a uma causa nobre. Não poderia jamais deixar de ajudar. Graças a Deus o Ministério da Saúde foi célere no acolhimento do nosso pleito e agora os recursos estão liberados para que os equipamentos sejam adquiridos”, disse Alan Rick.

O orçamento também permitirá aquisição de 319 novos equipamentos para estruturação da APAE, permitindo a realização de exames e de práticas terapêuticas pela organização que integra uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A presidente da APAE de Rio Branco, Cecília Lima, disse estar extremamente feliz com os recursos e a possibilidade de melhoria e ampliação de atendimentos dos seus alunos. “Nunca recebemos uma emenda nesse valor. A gente aqui vive um momento de profunda alegria e gratidão. O deputado Alan sempre nos recebeu com muita deferência e respeito. Nós solicitamos os recursos e ele com muita rapidez nos atendeu. Essa nova clínica significa a modernidade que tanto sonhamos. Com esses equipamentos teremos a melhor clínica de Rio Branco e somos gratos ao deputado Alan por todo apoio que tem nos dado”, disse Cecília Lima.

