Ministério Público Eleitoral do Acre pede impugnação de candidatura de Leila Galvão

Por Ithamar Souza

O Grupo Axé Capoeira através da Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia e o Governo do Estado do Acre, inaugurou na manhã deste sábado (20), a primeira sede do grupo no bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações do coordenador do Projeto Oportunidades Brincadeira e Aprendendo com a Capoeira, Tacysson Lima, conhecido como Graduado Esquilo, a sede foi a realização de um sonho dos capoeiristas do grupo, que tinha o sonho de ter um espaço onde pudessem fazer as atividades sem se preocupar com o sol ou com a chuva. “As atividades eram desenvolvidas nas praças e espaço das escolas, agora temos um lugar próprio para poder treinar e fazer rodas”, disse Esquilo.

O espaço foi fruto de uma parceria celebrada entre o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, com a Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, através do representante do Alto Acre, Tacysson Lima, que agora possibilitou o treinamento para cerca de 50 alunos, entre crianças, jovens, adolescentes e adultos no local.

Os treinos são realizados nos dias de segunda e quarta das 18h30 às 20h30 e a roda acontece todas as sextas-feiras às 18h30, com alunos do próprio bairro José Hassem, sempre de forma gratuita. A capoeira é o maior meio de inclusão social que existe no Brasil.

