Em sua primeira visita ao Acre depois que assumiu o Ministério da Cidadania, Osmar Terra participou da inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), em Cruzeiro do Sul, no interior do estado, nesta sexta-feira (18).

__________ A comitiva do ministro foi recepcionada por atletas de várias modalidades que se apresentaram na inauguração do centro esportivo. O complexo vai atender cinco municípios do Vale do Juruá. Terra se arriscou em jogar bocha adaptada com a atleta Rita Andrade, que representou o Acre no Campeonato Brasileiro da categoria.

Acompanhado do governador do Acre, Gladson Cameli, e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o ministro descerrou a placa de inauguração e disse que o governo deve investir em programas para de geração de emprego e renda para as famílias de baixa renda.