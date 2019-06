Cruzeiro do Sul deu mais um importante passo rumo ao desenvolvimento econômico. Nesta quinta-feira, 27, o prefeito Ilderlei Cordeiro recebeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que visitou o trecho da rodovia que integra Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima a Pucallpa, no Peru.

A integração entre o Brasil e Peru, a partir do Vale do Juruá, impacta diretamente na economia da região, tendo em vista que a rodovia fomenta e viabiliza o comércio e o turismo. A ligação entre os países resultará diretamente na geração de novos postos de trabalho e permitirá que os produtos acreanos cheguem nas prateleiras do mercado internacional.

“A conexão com o Peru é extremante importante para o desenvolvimento do Acre, como bem colocaram todas as lideranças. O governo do presidente Jair Bolsonaro apóia essa decisão que promove a economia e fomenta a expansão dos mercados”, endossou o ministro, Ricardo Salles, que assegurou que os impactos ambientais da obra serão devidamente avaliados no processo de licenciamento.

A decisão de construir a estrada foi definida de maneira democrática entre os prefeitos que compõem o Consórcio de Prefeituras do Vale do Juruá e as lideranças indígenas da região, que apresentaram suas demandas e também acreditam no desenvolvimento oriundo dessa integração.

“Viemos conversar com os indígenas e comunidades tradicionais para discutir a importância dessa integração, que valoriza e fortalece o nosso turismo, cultura e economia”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Ilderlei Cordeiro levou o ministro à terra indígena Puyanawa, onde líderes indígenas e os prefeitos do Vale do Juruá selaram um pacto pelo progresso. Unidos, os gestores Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Tarauacá, Porto Walter, Jordão e Rodrigues Alves podem reivindicar recursos nacionais e internacionais diretos, sem passar pelo Estado, para o desenvolvimento regional, por meio do Consórcio.

A agenda do ministro do Meio Ambiente no Vale do Juruá foi articulada pelo senador Márcio Bittar e pelo deputado federal Alan Rick. A comitiva também foi integrada pelos senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes. A programação se encerrou no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, onde o Ministério Público do Acre realizou o lançamento do Programa Qualidade do Ar, que já conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente.

1 de 7

Comentários