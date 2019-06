Com extensa agenda, ministro deve visitar Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri

THIAGO CABRAL, DO CONTILNET

Envolvido em diversas polêmicas desde que assumiu o Ministério do Meio Ambiente, no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Salles visita o Acre pela primeira vez como ministro. Anteriormente a visita estava agendada para o início deste mês, mas precisou ser adiada.

O ministro chega no Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, às 8h30 e logo em seguida deve visitar o Parque da Maternidade, na agenda a visita está prevista para acontecer entre 9h e 9h30. Das 9h45 às 10h, visita os principais pontos de alagamento em Rio Branco junto com o senador Márcio Bittar e depois volta para o aeroporto e decola para Cruzeiro do Sul com chegada prevista para as 11h30.

No município do Juruá vai visitar o SESC e por lá almoça com a comitiva que o acompanha. Às 12h40 visita o trecho da BR-364 que deve ligar Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima à cidade de Pucalpa, no Peru. Logo depois tem uma reunião na Aldeia Poyanawa com oito prefeitos que fazem parte do Consórcio do Vale do Juruá, Taraucá e Envira.

No fim da tarde ele retorna ao aeroporto de Cruzeiro do Sul e assiste a apresentação do Coral e Orquestra do projeto “Musicalizando” do MPAC e Exército e também participa do lançamento do programa “Qualidade do Ar em Áreas Urbanas”, do Ministério Público do Acre, onde vai entregar os medidores de fumaça. Às 18h, retorna para a capital.

Já em Rio Branco deve ser recebido pelo governador Gladson Cameli em um jantar. Na sexta (27) a agenda começa cedo, às 7h30 o ministro embarca para Xapuri onde visita a Reserva Chico Mendes, especificamente a Comunidade Extrativista no Seringal Porangaba, se a agende permitir, deve visitar a fábrica de tacos e fábrica de preservativos Natex para em seguida decolar de volta para Rio Branco.

Com previsão de chegada para as 13h40 em Rio Branco o ministro dará uma coletiva para a imprensa ainda no aeroporto e termina a agenda as 14h30 com um almoço.

