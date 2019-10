O secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, entregou esta terça-feira,15,em Brasília, ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o projeto de despoluição do igarapé São Franscisco, em Rio Branco. O projeto – que desde o início contou com a defesa entusiástica do governador Gladson Cameli(Progressistas)-nasceu da visita ao Acre do ministro Ricardo Salles que se comprometeu à época com a recuperação dos mananciais visitados. Elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) com participação do Sindicato dos Engenheiros ,o projeto teve como um dos idealizadores e defensor o senador Márcio Bittar(MDB) e com a defesa precisa e incontestável da deputada Vanda Milani(Solidariedade).

A iniciativa, explicou Vanda Milani, apresenta propostas de despoluição e revitalização urbanística e ambiental do Igarapé São Francisco, garantindo qualidade de vida social e ambiental e equilíbrio entre o ser humano e a natureza. A deputada lembrou que o Governo do Estado vai assegurar a despoluição do São Francisco para que a população usufrua, de maneira ambientalmente correta, as áreas que hoje estão fortemente emplacadas pelo impacto da urbanização e o descaso das administrações anteriores.

Apoio

Com o projeto em mãos, Ricardo Salles, que conheceu de perto a situação de risco às pessoas e ao manancial do rio, comprometeu-se com a implantação e execução da obra. O trabalho de revitalização vai incluir limpeza ao longo do Igarapé, modificação do sistema de esgoto que contará com a implantação de estações de tratamento, recuperação de mata ciliar, levantamento sócio – econômico das famílias que habitam às margens e construção de pontes para pedestres, dentre outros benefícios. A revitalização vai contar com recursos de instituição financeira estrangeira num montante aproximado de US$ 20 milhões. O senador Márcio Bittar lembrou que o Acre viveu 20 anos uma experiência de aparentes cuidados ambientais , “sem que isto significasse nenhuma obra no Estado”. Para a deputada Vanda Milani, a revitalização do São Francisco vai disponibilizar para a população, “a qualidade ambiental necessária, um verdadeiro marco histórico da gestão Gladson Cameli”.

