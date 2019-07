O ministro da Justiça Sérgio Moro, parabenizou por meio de sua conta no microblog Twitter, nesta quarta-feira (17), a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), pela prisão de 20 integrantes ligado à facção criminosa Comando Vermelho no Acre.

“Congratulações à Polícia Federal e ao Gaeco do Acre. Lideranças do CV presas”, escreveu Moro.