O Ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, recebeu em seu gabinete nesta semana, o senador acreano, Sérgio Petecão e a deputada federal, Marfisa Galvão, ambos do PSD, onde foram discutidos assuntos pertinentes a segurança no Acre.

Em pauta, foram abordados a construção de uma unidade socioeducativa no Acre, além da da mudança do setor de imigração localizado em Assis Brasil, município localizado na fronteira com o Peru, para dentro de sua zona urbana, afim de garantir um melhor atendimento para os que precisam passar pela imigração.

Atualmente, o setor está instalado dentro do prédio da Aduana Federal, que se encontra em condições lastimável, com instalações precárias, sem iluminação e eletricidades ineficiente, além de não oferecer uma boa impressão aos que entrem no País.

Na oportunidade, o Senador convidou o Ministro Sérgio Moro para vir participar de um seminário de fronteira sobre segurança pública que irá acontecer na cidade de Brasiléia, além de conhecer de perto a fragilidade existente nas fronteiras do Acre. A data ainda não foi divulgada.

Para a deputada federal Marfisa Galvão, o seminário será de muita importância para o Estado do Acre, no tocante a segurança pública. O ministro Sérgio Moro ficou de dar a resposta ao senador Sérgio Petecão em breve.

