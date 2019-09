O professor Minoru Kinpara rebateu na manhã deste sábado (21), no evento de filiação ao PSDB no hotel Terra Verde, as críticas que recebeu de petistas do Acre durante a semana por seu ingresso ao ninho tucano.

Minoru vê as cutucadas como uma prática da velha política e desafiou qualquer pessoa a denominá-lo como um político ficha-suja.

“As pessoas podem me chamar de muitas coisas, mas não podem me chamar de ficha-suja, não podem me chamar de incompetente, não podem me chamar de preguiçoso. Esse ataques são comuns e infelizmente fazem parte da velha política.”

Nesta sexta-feira, o deputado estadual Daniel Zen (PT) espalhou um texto na internet questionando a filiação de Minoru. Ele vê contradição no ingresso ao PSDB de um professor que foi reitor de uma universidade federal, pois foi no governo tucano de FHC, argumentou o parlamentar, o período em que as instituições públicas de ensino superior mais sofreram com o sucateamento.

