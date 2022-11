Minuta de PEC da Transição pode permitir “licença para gastar” de R$ 175 bilhões

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Programa de Obesidade, realizou na manhã desta segunda-feira, 7, no prédio da Gerência de Ensino da unidade hospitalar, uma reunião com os pacientes que já estão cadastrados na Central de Agendamento Cirúrgico (CAC).

“Esse é o primeiro encontro com esses pacientes que estão cadastrados recentemente no CAC. A importância da reunião é para que o paciente entre na sala de cirurgia ciente do procedimento, nesse encontro é explicado para os pacientes o passo a passo de como funciona cada processo”, destaca o coordenador do programa, Alysson Morais.

O encontro, com 18 pacientes, foi conduzido pelo médico cirurgião do Programa de Obesidade, Romeu Delilo, que explicou aos pacientes como funciona o método da cirurgia bariátrica adotado na Fundhacre, além dos cuidados que os pacientes devem ter na semana que antecede a cirurgia, bem como os cuidados no pós-operatório.

A paciente Ana Lúcia Losana, autônoma, 49 anos, cadastrada há uma semana, explica que é um privilégio todo o cuidado que vem recebendo dos profissionais no processo. “Essa reunião de hoje é muito importante, pois nos reunimos com todos os médicos, e aqui vamos tirar nossas dúvidas. Vejo todo o cuidado de cada profissional, tanto antes da cirurgia quanto depois. É um privilégio termos todo esse acompanhamento e cuidado via Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse a paciente.

O programa conta com assistente social; fonoaudiólogo; médico cirurgião-geral, endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, pneumologista, nutricionista e psicólogo. Foram realizadas, de fevereiro de 2022 até o momento, 63 cirurgias bariátricas.

