Mistério e vídeo: Carro capota ao tentar acessar ponte na fronteira do Acre

Numa reunião extremamente concorrida com membros da Assembléia de Deus de Rio Branco, realizada no buffet Espaço A, neste sábado, 24, os líderes da Coligação “Com a Força do Povo” – Vanda Milani (candidata ao Senado) – participaram do evento em favor das candidaturas de Jesuíta Arruda à Câmara Federal e Yael Saraiva à Assembléia Legislativa. “Nosso esforço é para que o acreano possa se sentir bem representado tanto em Brasília quanto na Aleac “, afirmou dra. Vanda.

A candidata ao Senado Federal destacou ainda que “é essencial eleger candidatos comprometidos com a população e que, realmente, venham defender o Acre e seus interesses essenciais e mais urgentes” e acrescentou que na, Câmara Federal, empregou todos os seus esforços “com garra, coragem e determinação para trazer recursos ao Estado e participar de votações que viessem decididamente contribuir para a formação de um Brasil melhor”.

Ao falar diretamente aos presentes de forma firme e bastante sincera, Vanda Milani disse: “Foi em cima de meus compromissos com a nossa gente acreana que trabalhei todo o meu mandato em Brasília. Se pude ajudar como deputada, no Senado Federal poderei fazer muito mais. Tenho certeza que, mais uma vez, vou honrar a cada voto de confiança que receber de cada acreano e trabalhar para fazer deste Estado um lugar próspero e digno de cada cidadão”. O próprio Sérgio Petecão acrescentou: “Com sua determinação, dra. Vanda veio dar ainda mais força a nossa luta. No Senado Federal, vai ser um orgulho para todo nosso povo”.

Pastor Luís Gonzaga

Num pronunciamento comovente que emocionou a todos, o pastor Luís Gonzaga de Lima declarou não apenas seu apoio à candidatura de Vanda Milani ao Senado Federal, mas também conclamou seus irmãos de fé a seguiram o mesmo caminho: “A dra. Vanda é uma pessoa que representa muito bem o Estado do Acre. Ela fez isto por onde passou, nos cargos que já assumiu neste Estado, na Câmara Federal e com certeza no Senado ela vai continuar fazendo muito mais. Por isto, nós não somente torcemos por ela, mas ela pode contar com meu voto e eu conclamo tanto quanto estão ao nosso alcance a que unam-se a nós nesta corrente”.

Visivelmente emocionada pelas manifestações de carinho e apoio, Vanda Milani disse que se sente preparada para representar o Acre no Senado Federal, onde pretende redobrar seus esforços para atender os anseios, necessidades e expectativas de toda gente acreana. “Tenho 45 anos de vida pública servindo ao Estado. Quero continuar trabalhando pela nossa gente”, finalizou.

