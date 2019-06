Cameli não falou claramente sobre os principais motivos para a saída de Bestene. Porém, ele contou que desconfia que exista um ‘cartel’ dentro da Saúde, que seria formado por médicos e outros servidores para impedir o funcionamento da pasta.

“Alinhamos para que todo esse processo de trabalho seja o melhor para a população, nunca prometemos uma saúde de primeiro mundo, é uma utopia. Sempre trabalhamos uma saúde de qualidade para que aquele pai de família tenha o atendimento garantido, que o Sistema Único de Saúde funcione para que realmente tenha uma saúde de qualidade”, argumentou.

Quem é a nova secretária de Saúde

A nova secretária de Saúde é a médica intensivista Mônica Feres Kannan Machado que até a semana passada atuava em Brasília, com consultório na região do Cruzeiro, além de atender em hospitais da cidade Satélite de Ceilândia.

Além de atuar na capital federal também passou em concursos no Pará e Minas Gerais, além de prestar serviços também no Rio de Janeiro.

Sua indicação é pessoal do governador que a trouxe para o Estado no início do mandato para fazer um levantamento completo da situação da saúde no Estado, que lhe foi entregue recentemente.

Monica é clínica geral, atuou na área de medicina do trabalho e tem especialização na área intensiva e neonatal, um dos grandes gargalos da saúde do Estado do Acre.