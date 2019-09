Sete dos 10 casos foram solucionados, com quatro condenações. Projeto do G1 acompanhou as investigações de todas as mortes violentas ocorridas no Brasil entre 21 e 27 de agosto de 2017.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC

Os assassinatos de Natanael Fernandes de Oliveira, de 16 anos, Júlio Cezar Teles Brazil, de 27 anos, e Talisson Aguiar Rebelo, de 22 anos, ocorridos no estado do Acre, seguem sem solução e nenhum suspeito foi preso após 2 anos. Os casos integram as 1.195 mortes violentas acompanhadas pela reportagem que ocorreram em todo o país entre 21 e 25 de agosto de 2017.

Desses casos, 10 foram no Acre. Do total de mortes monitoradas, em cinco houve prisões. Conforme os dados repassados pelo governo do Acre, dos casos analisados, quatro foram julgados e os autores condenados. Nesse grupo de mortes violentas atualizadas, estão nove homicídios e uma que depois foi descartada e investigada como acidente de trânsito. Entre os casos estão mortes por facadas, tiros, pauladas, machadadas e até tesouradas. O Monitor da Violência é resultado de uma parceria do g1.com com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Neste projeto, estão todos os casos de homicídio, latrocínio, feminicídio, morte por intervenção policial e suicídio ocorridos de 21 a 27 de agosto no Brasil. São 1.195 mortes registradas – uma média de uma a cada oito minutos.

Um dos casos é o da mulher identificada como Maria Cléia Derze Craveiro, de 72 anos. Ela foi morta com várias tesouradas dentro da própria casa. O crime ocorreu na Rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque, em Rio Branco.

No dia 08 de novembro de 2017 o autor do crime foi preso em flagrante. Após dois anos, a Justiça do Acre condenou Gilberto Derze Craveiro, de 53 anos, pela morte da idosa a mais de 24 anos de prisão. Craveiro seria sobrinho de Maria Cléia, mas foi criado como irmão.

Outra morte analisada foi a do autônomo Cezário Pinheiro Soares, de 44 anos, em Xapuri, no interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida a pauladas na cabeça, próximo à casa onde morava, em um beco no Centro da cidade, mas morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) no dia 26 do mesmo mês.

A reportagem teve acesso ao inquérito, que já foi concluído. Um acusado de cometer o crime foi condenado a 20 anos prisão.

Antônio Jair da Silva Araújo, de 22 anos, foi morto a facadas durante uma bebedeira no Ramal Linha Sete, na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre. A vítima foi socorrida no bar e levada à Unidade Mista de Saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O inquérito já foi concluído. O réu, José Arribamar Gomes Paulo, foi condenado a 19 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado. Como ele já ficado preso por 617 dias, foi fixada a pena de 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O julgamento ocorreu em 30 de abril de 2019, na primeira sessão de Tribunal do Júri deste ano, em Acrelândia.

O agente penitenciário Humberto Furtado, de 29 anos, foi morto com um tiro na cabeça no ramal da Sanacre, no município do Bujari, no interior do Acre. Furtado morava em Rio Branco.

Em novembro de 2017 os acusados do crime e o tipo de prisão foram incluídos. Dois acusados foram condenados, um a 32 anos e nove meses e o outro a 33 anos e três meses. Eles seguem presos. Duas menores foram apreendidas na época. O processo das menores corre em segredo de Justiça.

O corpo do adolescente Rafael Salutiano Oliveira, de 15 anos, foi achado por moradores do Ramal do Pontão em estado avançado de decomposição, no Bujari. O inquérito foi concluído e a equipe de investigação apontou dois supostos autores do delito.

Francisco Sales de Oliveira, de 33 anos, foi morto a machadadas durante uma discussão com um vizinho. O crime ocorreu no Ramal Bom Jesus, bairro Belo Jardim, em Rio Branco, o inquérito que foi concluído. O acusado de cometer o crime foi condenado a 12 anos de prisão e está preso em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Natanael Fernandes de Oliveira, de 16 anos, foi morto a facadas no Ramal do Macarrão, em Rio Branco. De acordo com o 2° Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), o adolescente tentou assaltar um morador da região, mas a vítima reagiu e o esfaqueou.

O autor foi identificado pela polícia e denunciado à Justiça, mas ainda não foi preso. Segundo a polícia, já se sabe a autoria do crime, mas faltam depoimentos a fim de comprovar existência de legítima defesa ou não.

O eletricista Talisson Aguiar Rebelo, de 22 anos, foi morto a tiros na Rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Segundo a família, o jovem estava conversando com um primo e um amigo quando um homem passou em uma motocicleta e atirou.

O autor do crime ainda não foi preso. Segundo informações repassadas pela Segurança Pública, a polícia pediu ao Ministério Público um prazo maior para continuar as investigações. Ainda não foi identificada autoria dos crime e estão sendo realizadas diligências em busca de solucionar o caso.

Uma mulher, identificada como Maria do Socorro Carlos da Costa, de 44 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito. Maria chegou a ser encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), mas a vítima acabou morrendo.

A polícia concluiu que a mulher foi vítima de um acidente de trânsito e que as perfurações eram de intervenções médicas para socorrê-la. O inquérito foi concluído.

Júlio Cézar Teles Brazil, de 27 anos, morreu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), após ser baleado na Rua Severino Ferreira, bairro Wanderley Dantas, capital acreana.

A polícia informou que a vítima era usuária de drogas. As investigações continuam e ninguém foi identificado nem preso.

