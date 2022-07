Monitorado é morto a tiros dentro do banheiro de casa em Epitaciolândia

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, ficou sabendo por sua assessoria na manhã desta sexta-feira, dia 8, de uma nota de repúdio e solidariedade divulgada pelo Diretório Municipal, de supostas demissões de ‘companheiros’ que vinham atuando na atual gestão.

Procurada pela imprensa local e da Capital, Fernanda Hassem falou que estava surpresa ao saber por sua assessoria do que estava acontecendo. “Estranho essa forma agressiva que estão fazendo. Nós temos secretário do PT e muitos funcionários trabalhando pel#o Município que são do partido”, disse a gestora.

Fernanda comentou ainda que tem vários contatos de pessoas que optaram por sair por livre espontânea vontade, inclusive a esposa do atual presidente do diretório do Município que é pré-candidato, ao contrário do que foi dito, que estaria acontecendo uma perseguição política.

A Prefeita destacou que está no Partido há mais de 20 anos e não pretende sair, negando qualquer tipo de ‘perseguição política’. A nota deixa a entender que tem mais interesse por parte da atual presidência que está politizando e deveria separar o cargo do Partido, que é grande e honrado, da pré-candidatura dele.

“Acredito que não deva ter dois pesos e duas medidas. Até porquê, se ele for querer aplicar a real legalidade do Partido, deveria sair. A exemplo, no último pleito municipal, ele não apoiou candidato do PT. Então… recebo com estranheza tal conduta, ao meu vê, sendo uma forma de politizar (…). O PT é grande e muito maior do que candidaturas específicas e isso não condiz com a realidade. Temos vários militantes e pessoas ligadas à sigla na atual gestão”, disse.

Também foi destacado que o atual presidente já foi secretário de saúde, uma das maiores pastas do Município, entre outros cargos. Além de sua esposa, a outra pessoa que vai coordenar sua campanha, enviaram mensagens pedindo seu desligamento da prefeitura e por isso acha estranho, a nota publicada, uma vez que não condiz com a realidade.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários