Criminosos teriam invadido o apartamento da vítima e efetuado pelo menos 10 disparos

Um homem identificado até o momento apenas como Valcir, foi morto na tarde deste domingo (16), quando estava em seu apartamento localizado na Rua Travessa Vera Cruz, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. O homem estava sob regime semiaberto, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

As primeiras informações são que a vítima estava em seu apartamento quando criminosos armados entraram e efetuaram cerca de 10 disparos. Valcir foi alvejado com três tiros na abeça e morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, só puderam atestar o óbito. A Polícia Militar também esteve no local e saiu em busca dos autores do homicídio. A motivação do crime será investigada.