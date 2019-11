Por Raimari Cardoso

Moradores do bairro Braga Sobrinho, popularmente conhecido como bairro da Bolívia, em Xapuri, cobram a prefeitura do município pela recuperação da ponte que une a comunidade ao centro da cidade. Com a estrutura de madeira em estado precário, a ponte se tornou perigosa para quem a atravessa diariamente, principalmente crianças e idosos, já havendo relatos de quedas ocorridas por conta dos inúmeros buracos existentes.

As reclamações dos moradores não são recentes. No começo do mês de setembro deste ano a situação foi denunciada na programação da Rádio Educadora 6 de Agosto, ocasião em que a prefeitura, por meio do secretário municipal de Infraestrutura, José Cecílio Evangelista, anunciou que as obras de recuperação da ponte seriam iniciadas durante o mês de outubro. Como o prometido não se cumpriu, as cobranças foram retomadas.

A ponte foi reconstruída em 2010 pelo governo do estado em parceria com a prefeitura. Mesmo tendo sido erguida um metro e trinta centímetros acima da altura da estrutura anterior, ela foi encoberta, desde então, por duas grandes enchentes do Rio Acre, nos anos de 2012 e 2015, eventos que podem ter apressado o processo de decomposição da madeira. A base da ponte é construída em ferro e, segundo a prefeitura, está em boas condições.

Na parte superior, praticamente todo o madeiramento já apodreceu e as proteções laterais já desabaram, tornando iminente o risco de alguém cair de uma altura aproximada de 10 metros até o leito do igarapé. Raimunda da Silva, conhecida pela alcunha de Bizita, moradora antiga da comunidade, diz que a situação da ponte é grave. Segundo ela, não há mais por onde os pedestres passarem sem correr o risco de acidente.

“Nós estamos pedindo que a prefeitura agilize a recuperação dessa ponte porque já não há mais condições de se atravessar por ela. As pessoas passam por não haver outro jeito. Um dia desses, um senhor caiu aqui ao tentar se proteger de um carro que passava ao mesmo tempo, pois a única maneira possível é de se passar pelo meio da ponte, desviando dos buracos e dividindo o espaço com os veículos”, afirmou a moradora.

Contado na manhã desta quarta-feira, 6, o prefeito Ubiracy Vasconcelos (PT) informou que o serviço de recuperação da ponte será iniciado na próxima segunda-feira, 11 de novembro. Dias antes, ele havia explicado em entrevista na Rádio Aldeia FM, de Xapuri, que estava atento ao problema da ponte e que a prefeitura estava com o processo de aquisição da madeira e dos outros materiais para a reforma em andamento.

O bairro da Bolívia possui uma conotação histórica relacionada ao tempo da Revolução Acreana. Contam alguns relatos orais que a Fonte do Bosque, localizada um pouco antes da ponte, teria sido usada pelos seringeiros-soldados de Plácido de Castro antes da tomada da intendência boliviana de Mariscal Sucre.

