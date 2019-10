SECOM/Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia continua com os trabalhos de melhorias de ramais no município. Nesta quinta-feira, 17, a equipe da Secretaria de Obras iniciou os trabalhos no km 52, ramal que dá acesso à Reserva Extrativista Chico Mendes.

Os serviços realizados nos ramais, fazem parte da programação de 2019, que já beneficiou diversos ramais com manutenção e construção de pontes no município. Serão mais de 80 famílias beneficiadas, a manutenção no ramal do km 52, irá facilitar o escoamento da produção, transporte escolas e o acesso dos moradores.

A Prefeita Fernanda Hassem, já esteve na comunidade esse ano, ouvindo as reivindicações sobre melhorias, e agora está cumprindo com o compromisso firmado com a comunidade.

