As obras de infraestrutura da Prefeitura de Cruzeiro do Sul chegaram ao bairro da Baixa. Satisfeitos com o que estão acompanhando, os moradores aprovam as ações e destacam a seriedade do trabalho do prefeito Ilderlei Cordeiro.

O servidor público, Carlos Augusto Melo de Souza, 56 anos, enfatizou a importância da obra. “Primeiramente, quero agradecer a Deus e ao prefeito Ilderlei Cordeiro por esse benefício. Em toda a minha vida, essa é a primeira vez que vejo um prefeito olhar para o bairro. Nós sempre estivemos abandonados pelo poder público e hoje estamos sendo reconhecidos”, celebrou.

Nesta terça-feira, 20, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realiza serviço de pavimentação na Baixa, com frentes de trabalho nas ruas Alfredo Teles e na Felix Gaspar. Além de gerar mais qualidade de vida, garantindo o direito de ir e vir dos moradores, as obras fomentam o comércio na região, além de prevenirem acidentes de trânsito.

“Estou com fé de que o prefeito vai entregar nossas ruas pavimentadas. Antigamente, isso aqui só era lama. Essa obra vai valorizar os nossos imóveis e comércio”, observou o comerciante Elson Correia.

Comentários