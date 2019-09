O peão competidor de rodeio Nayef Isaías, natural da cidade de Porto Velho, em Rondônia, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco no último domingo (1) após ser pisoteado por um touro durante a Expovista Alegre, em Rondônia.

Isaías foi socorrido pela equipe médica do distrito e encaminhado a Rio Branco, distante cerca de 200 km do local do acidente.

Ele ainda chegou com vida ao Pronto Socorro da capital acreana, passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada de domingo.

“Hoje nós perdemos mais um no mundo do rodeio e ganhamos mais um anjo ganhamos mais uma estrela que brilhara por nós. Eu particularmente não estou acreditando ainda a fixa não caiu”, disse um amigo do peão.

