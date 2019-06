Antonio José de Oliveira da Silva, de 33 anos, uma das 18 vítimas da explosão de um barco no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, morreu na manhã deste sábado (15), no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). Ele havia sido transferido junto com outros cinco pacientes.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Antônio José é a terceira vítima à falecer em decorrência do acidente ocorrido no dia 7 quando a embarcação estava sendo carregada com combustível. 18 pessoas se feriram, oito delas em estado grave. Onze pessoas foram transferidas para tratamento fora de domícilio em Brasília, Goiânia e Minas Gerais.

Veja: Barco que transporta combustível incendeia em porto de Cruzeiro do Sul e faz vários feridos

Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil segue com a investigação para esclarecer as causas do acidente. Conforme relatos das doze testemunhas já ouvidas pelo delegado Lindomar Ventura, responsável pela investigação, uma fagulha na bateria do motor, em contato com o combustível teria provocado a explosão do barco.

Na sexta-feira (14), o proprietário do caminhão, que dirigia o veículo no momento em que o barco era abastecido com combustível, prestou depoimento. À polícia, o motorista disse que não sabia que no barco havia outras pessoas, além da tripulação, e afirmou que todos os procedimentos de segurança recomendados para a operação foram tomados.

Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão é devidamente habilitado para Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP) e o veículo registrado na distribuidora para transportar combustível.

Com informações da Agência de Notícia.