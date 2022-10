Mortes violentas por armas brancas crescem e homicídios por armas de fogo caem no Acre

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento participou nesta segunda-feira, 17, do ‘II Seminário de Integração da Defesa, Segurança e Desenvolvimento Econômico e Social do Acre’, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg).

O evento teve como objetivo promover um espaço de integração entre instituições que possuem práticas inovadoras voltadas a transformação social. Para tanto, o seminário foi dividido em painéis temáticos, contando com palestras de representantes das entidades participantes.

Em sua palestra, o chefe do MP acreano apresentou práticas inovadoras desenvolvidas no âmbito da instituição e que prezam pela transformação social, tendo como estratégias a atuação preventiva, o diálogo permanente e a garantia dos direitos fundamentais.

Foi ressaltado na palestra a priorização das áreas de atuação do MPAC e o seu papel em campos como a defesa da segurança, o desenvolvimento social, o apoio à atividade eleitoral e fortalecimento da democracia.

Dentre as iniciativas apresentadas destaca-se o Anuário de Indicadores de Violência, a campanha Democracia: Confirma, o Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), o Grupo de Trabalho para Apoio à Atividade Eleitoral (GT-Eleitoral), o Centro de Especialidades em Saúde (CES) e o projeto MP na Comunidade.

“Fico muito agradecido por essa oportunidade de trazer uma visão de Ministério Público que não é tão conhecida pelo público em geral. O que trago aqui hoje é a forma como nós atuamos, buscando a transformação social e o fortalecimento da democracia”, disse o PGJ.

O procurador-geral abordou, ainda, a importância da parceria com outros órgãos para que os projetos apresentados atinjam seus objetivos, cumprindo com a missão institucional do Ministério Público.

“É importante fazer essa articulação interinstitucional, pois só através do trabalho conjunto podemos atingir nossos objetivos de transformação social. Com o apoio necessário conseguimos ir até às comunidades mais longínquas para realizar as atividades que possibilitam a efetivação de direitos fundamentais”, concluiu.

Texto: Hudson Menezes

Fotos: Tiago Teles

