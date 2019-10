Durante o dia desta quarta-feira, dia 16, homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, estiveram no comando da Polícia Nacional Boliviana na cidade de Cobija, Capital do estado de Pando, para que fosse restituída uma moto roubada na primeira quinzena de dezembro de 2018, em Rio Branco.

O assalto ocorreu no Bairro Ayrton Sena, quando o proprietário foi abordado por assaltantes armados e lhe tomaram o seu veículo. Alison Gomes Sampaio teve sua moto modelo Yamaha tomada por dois indivíduos que também estavam em outra moto e portavam uma pistola.

Por sorte, após quase um ano, ficou sabendo que sua moto foi localizado na cidade de Cobija e seria restituída. Com os documentos, Alison compareceu no comando boliviano na companhia do subcomandante do 10º Batalhão, tenente Teles, onde recebeu o veículo de volta.

Este foi o segundo veículo localizado e recuperado nesta semana no lado boliviano. Segundo foi informado pelo comando em Brasiléia, essa parceria entre as forças dos dois países está sendo possível combater o ilícito e a restituição aos proprietários.

