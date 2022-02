Motociclista morre ao se chocar contra caminhonete na estrada de Acrelândia

Uma operação conjunta das polícias Federal, Civil e Militar, com parte da Operação Hórus, do Programa V.I.G.I.A., apreenderam no sábado (19) quase 70 quilos de oxidado e cloridrato de cocaína. A droga estava no apartamento de um hotel de Cruzeiro do Sul, a 680 quilômetros da capital em poder de um homem de 28 anos, que confessou que iria levar o carregamento para Porto Velho, em Rondônia.

Segundo as informações, R.P.S. já vinha sendo investigado como suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas para outros estados. No sábado, os policiais foram alertados de que ele estaria em um hotel da cidade com um grande carregamento de drogas, sendo armado um forte esquema para prendê-lo.

No apartamento onde ele estava, os policiais federais, civis e militares apreenderam 5 quilos e 160 gramas de cloridrato de cocaína e 63 quilos e 750 gramas de cocaína, além de um celular e um relógio. O prejuízo total para o crime organizado, segundo a polícia, é de quase R$ 600 mil. O traficante foi autuado em flagrante e recolhido ao presídio.

