O motociclista Daniel Oliveira de Lima morreu, nesta quinta-feira (5), após bater de frente com um caminhão, em uma rotatória na entrada da cidade de Feijó, no interior do Acre. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o motociclista teria entrado na rotatória pela contramão quando ocorreu a colisão.