Motociclista perde o controle e bate em placa de trânsito em Rio Branco

O goleiro do time do Gálvez, Felipe Dias Albuquerque, de 19 anos, morreu dentro de uma ambulância após um mal súbito dentro do Campo do Flamenguinho na noite deste sábado (5), na Estrada Dias Martins, no Conjunto Mariana, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Felipe estava jogando com amigos no Clube Flamenguinho quando sofreu um mal súbito, e caiu desacordado e foi socorrido por amigos. Ao perceber que o jovem não estava reagindo a estímulos, uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Ao chegar no local, os socorristas começaram os primeiros procedimentos de reanimação, mas o jovem não estava respondendo e foi necessário solicitar apoio da ambulância de suporte avançado.

A equipe de médicos e técnicos passou cerca de 50 minutos realizando todos os procedimentos de massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador, entre outros. Felipe ainda chegou a “dar sinais de ressuscitação”, mas não resistiu e morreu dentro da ambulância avançada do Samu.

O corpo do goleiro foi encaminhado pelos socorristas do Samu para o necrotério do pronto-socorro de Rio Branco.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Gálvez, Igor Oliveira, que informou que o goleiro Felipe era jogador de um time de fora do Acre, e estava essa temporada no Gálvez, pois havia sido chamado para reforçar o time, que em breve defenderá o Acre na Copinha em São Paulo.

“Esse é o ônus da profissão, nós realizamos todos os procedimentos de reanimação possíveis, mas o jovem atleta não resistiu”, disse o médico Thiago Brasil, lamentando a perda do paciente.

