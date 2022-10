Motorista de aplicativo é preso suspeito de participar de assalto em Rio Branco

Possível destino do craque de 23 anos não seria o Real Madrid; dirigente Luis Campos também pode deixar o clube pelo mesmo motivo

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o atacante Kylian Mbappé quer deixar o PSG em 2023, dois anos antes do fim do seu contrato com o clube francês .

O craque de 23 anos estaria se sentido traído pelos dirigentes do clube francês segundo fontes do jornal e também da rádio francesa RMC. Várias promessas feitas a Mbappé não teriam sido cumpridas (como contratações e protagonismo no elenco) e o jogador estaria estudando sua saída, se possível, já em janeiro.

O jornal Le Parisien também noticiou que Mbappé quer deixar o clube, mas foi além: o consultor esportivo português Luis Campos, contratado recentemente, também abandonaria o cargo pelos mesmos motivos do craque francês. Ambos se conhecem desde que Mbappé atuava na base do Monaco.

No entanto, o destino em caso de saída dificilmente será o Real Madrid, sonho do jogador (e também desejo do clube espanhol). Uma vez que a relação entre Florentino Pérez, presidente merengue, e Nasser Al Khelaifi, CEO do PSG, não existe mais. Muito por conta de todo imbróglio da renovação de Mbappé que aconteceu em maio (e também pela questão da Superliga europeia).

De acordo com a rádio RMC, a possibilidade de mudança poderia ser para o Liverpool, uma vez que Jürgen Klopp nunca escondeu o sonho de contratar o campeão do mundo com a França em 2018.

Além das promessas de contratações não cumpridas, Mbappé estaria insatisfeito com o posicionamento dentro de campo, determinado pelo técnico Christophe Galtier.

Depois do empate do PSG com o Reims, pelo Campeonato Francês, Mbappé publicou uma foto nas redes sociais com a legenda “pivotgang”(gangue do pivô). Tal ação foi interpretada como aborrecimento pela escalação mais centralizada no ataque do time.

— Foi uma reação quente com a frustração do nosso jogo e do resultado (0 a 0). Conversamos muito no início da temporada, e eu estive atento à sua declaração de que na seleção da França se sentia mais à vontade do que no clube. Costuamos ter essa discussão com Kylian, tento tranquilizá-lo encontrando opções diferentes. Somos sensíveis ao seu pensamento porque é um jogador muito importante — minimizou Galtier, na entrevista coletiva de segunda-feira.

Antes da estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões diante da Juventus, o atacante Kylian Mbappé foi questionado sobre sua atual relação com o companheiro de ataque Neymar. Segundo Mbappé, a relação nem tão sempre foi das mais próximas, mas diz que os dois tem muito respeito um pelo outro dentro do PSG.

Acompanhe em Tempo Real no ge a partida entre PSG e Benfica, a partir das 16h (de Brasília) desta terça-feira.

Em 12 jogos disputados até agora pelo Paris Saint-Germain na temporada, Mbappé marcou 11 gols. Ele não esteve presente em apenas duas partidas do time até agora em 2022/23.