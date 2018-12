Mais três veículos foram encontrados no local. Os suspeitos foram presos

Nos últimos dias, os motoristas do aplicativo Uber na capital tem sido alvos de assaltantes que se aproveitam da facilidade com que chamam o serviço e conseguem roubá-los, sem chamar a atenção da polícia ou de qualquer outra pessoa que passe pelo local.

Na madrugada desta segunda-feira (10), policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar conseguiram resgatar um desses motoristas em uma espécie de cativeiro, onde os assaltantes também utilizavam como esconderijo para veículos roubados. Além do carro do motorista de Uber, foram recuperados mais duas motocicletas e um carro modelo Polo, todos com restrição de roubo. Os quatro suspeitos também foram presos e encaminhados à delegacia.

De acordo com a vítima, os criminosos que solicitaram a corrida estavam armados com revólveres e pistola. O renderam, colocando-o no bagageiro do carro e quando ele finalmente conseguiu sair, já estava numa chácara localizada no Ramal da associação da Caixa Econômica, região do bairro Floresta Sul. A vítima chamou a polícia e foi resgatada.

Nesta mesma chácara, os policiais prenderam os quatro suspeitos, sendo dois menores de 16 e 14 anos, além de Orlando Varin Beraldo Junior e Pedro Gustavo Aragão Braga. Na casa, foram recuperados um veículo Polo com placa adulterada e mais duas motos modelos Honda Biz e Honda Broz com restrição de roubo.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) e devem ser indiciados pelos crimes de sequestro, cárcere privado, associação criminosa e roubo.

NA SEMANA PASSADA

Na semana passada, um outro motorista de Uber foi encontrado amarrado na Estrada da Transacreana, após ter tido o carro roubado por criminosos no Conjunto Esperança. A corrida foi solicitada através do aplicativo com destino ao bairro Universitário, mas, após entrarem no veículo, os criminosos levaram o motorista pra a estrada e o deixaram amarrado enquanto fugiam com o veículo, tomando rumo ignorado. Até a manhã desta segunda-feira (10), o carro do Uber ainda não foi localizado e a família pede ajuda através das redes sociais.

