O motorista de Uber Augusto Rocha de Souza, que estaav desaparecido desde a noite de domingo (4), foi encontrado. Segundo um amigo da vítima, Souza foi localizado pela polícia no Ramal do Riozinho do Rola, na Estrada da Transacrena.

Ainda de acordo com o amigo de Augusto, o motorista estava amarrado no bagageiro do carro e “Graças a Deus o pior não aconteceu”.

Augusto é o segundo motorista de aplicativo que desaparece na cidade, em menos de uma semana. Na semana passada Alberto, foi achado amordaçado e morto e até o momento, ninguém foi preso pelo crime. No sábado (3), um motorista sofreu uma tentativa de assalto, mas reagiu, tomou a arma do criminosos e atirou três vezes contra ele, que acabou morrendo no local.

Em Rio Branco, o clima é de medo entre os motoristas que já deixaram de fazer corridas para bairros considerados perigosos como Seis de Agosto, Calafate, Tancredo Neves e outros.

