A polícia esclareceu ainda que Augusto não foi encontrado amarrado, ele estava no porta-malas fumando

O motorista de Uber, José Augusto Rocha de Souza, que segundo divulgado em diversos meios de comunicação, inclusive aqui no ContilNet, que estava desaparecido desde o domingo (4) e em seguida havia sido encontrado amarrado no porta malas de seu carro no Ramal do Riozinho,nesta terça-feira (6) parece ter causado uma grande preocupação para sua família enquanto apenas “curtia”.

Esta tarde tivemos acesso ao boletim de ocorrência que explica a história. No documento, policiais dizem que foram acionados via Ciosp para uma ocorrência de veículo abandonado no KM 7 da Estrada Transacreana, no Ramal Caipora, já na zona rural de Rio Branco. Ao chegarem ao local, se depararam com a suposta vítima, o motorista José Augusto, trancado no porta-malas, fumando e dizendo ter sido vítima de um assalto à mão armada onde os criminosos teriam levado seus documentos.

Até mesmo o celular da vítima estava no carro, assim como a chave do carro foi encontrada em fácil acesso. A polícia esclarece ainda que ele não estava amordaçado ou com marcas de agressão. Além disso, a reportagem do ContilNet recebeu áudios de colegas de profissão, dando conta de que Augusto havia sido visto no bairro Floresta, em uma distribuidora, ao lado de um amigo e duas mulheres, consumindo bebida alcoólicas.

As conversas dos condutores também foi vazada, e mostra a indignação dos companheiros, haja vista, a gravidade da situação. Segundo um condutor, essa foi uma atitude irresponsável. “Um amigo meu viu ele lá, acho que ela deve tá morgado”, disse.

Em outro áudio, um dos colegas que estava ao lado da esposa, disse que a mãe havia dito que ele não tinha costume de sumir de casa e se por acaso Augusto não der uma boa desculpa, na próxima vez é para deixar ele jogado. “Temos que deixar ele rodado igual fizemos com aquele do Panorama. Se for provado, pode abandonar, pois aqui, todos somos pais de família”, avisou indignado, já que foi feita uma mobilização por parte dos amigos e familiares em busca de Augusto.

Ouça os áudios:

Áudio 1

Áudio 2

Áudio 3

Comentários