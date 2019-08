As ocorrências de assaltos a motoristas do aplicativo Uber foi interrompida pela reação de um motorista que tomou a arma do assaltante e usou contra o criminoso. Werney Moreira da Costa, 27 anos, foi morto com três tiros na noite deste sábado (3) após uma tentativa frustrada de assalto na AC-40, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, o motorista do Uber trafegava na rodovia AC-40, sentido centro-bairro, quando reduziu a velocidade do carro para passar em um buraco, o assaltante que estava numa bicicleta se jogou na frente do carro e puxou uma arma anunciando o assalto.

Ao se aproximar do assaltante, o motorista reagiu, tomou a arma e efetuou três tiros. Populares informaram que após ferir o assaltante, o motorista ficou no local e foi orientado a sair da cena do crime. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas atestou a morte.

Policiais Militares do Segundo Batalhão da Polícia Militar estiveram no local do crime, isolaram a área até a chegada da perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Werney Moreira da Costa, já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Comentários