Causador do acidente vestia uma farda dos membros do Bope e foi identificado por A. Martins

Um veículo do tipo Ônix, de cor vermelha, que estaria sendo dirigido em alta velocidade, causou uma série de acidentes ao longo da Estrada Dias Martins, na tarde deste sábado (18). Pelo menos duas pessoas teriam sido atropeladas pelo veículo, que só parrou após colidir com outro carro na rotatória do Supermercado Araújo Mix.

As primeiras informações são de que o veículo seria dirigido por um policial militar. O motorista vestia calça jeans e uma camiseta preta do Batalhão de Operações Especiais a Polícia Militar (Bope) onde estava escrito o nome de A. Martins, sangue “O” positivo. Ele foi ferido e teve que ser socorrido pelo Samu.

Testemunhas disseram que o motorista parecia em fuga. Inicialmente, ele teria atropelado uma pessoa nas imediações do Ciosp, área da central da cidade. Além de não prestar socorro à vítima, passou a correr em alta velocidade dirigindo sempre perigosamente e bateu em um casal, que estava numa moto. A mulher ficou com fratura exposta numa das pernas e o rapaz, ao ser socorrido pelo Samu, comunicou que não sentia as próprias pernas.

1 de 6

Veja vídeo com o jornalista Willamis França.