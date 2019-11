A vítima, ainda não identificada, foi retirada das ferragens e levado para o Instituto Médico Legal

Um motorista morreu após grave acidente envolvendo duas carretas na madrugada desta sexta-feira (08), na BR-319, na altura do quilômetro 80, após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho (RO). A vítima ficou presa as ferragens.

De acordo com as informações, veículos seguiam em direção a Humaitá (AM) e colidiram violentamente de forma traseira. Prensado, o motorista da carreta que vinha atrás morreu na hora. Em consequência do acidente houve ainda vazamento de combustível que atingiu um igarapé nas proximidades.

A vítima, ainda não identificada, foi retirada das ferragens e levado para o Instituto Médico Legal (IML). Devido ao acidente, a rodovia ficou totalmente interditada para os trabalhos dos Bombeiros e da Perícia Técnica. A previsão de liberação da rodovia para o tráfego de veículos no trecho é após às 10h em virtude óleo que vazou dos veículos.

