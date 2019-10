O acidente ocorreu após um entroncamento, em área de obras da BR-317, próximo ao posto de fiscalização da Polícia Militar do Acre, sentido Rio Branco/Xapuri, durante o transporte de presos para uma audiência na comarca de Xapuri.

As vítimas foram atendidas ainda no local do acidente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Pronto-Socorro da capital.