Um carro modelo Chevrolet/Cadett, placa MZO 1390, amanheceu neste domingo, dia 5, dentro de um esgoto com as rodas para cima, próximo a rotatória localizada na parte alta da cidade de Brasiléia, com acesso à BR 317 (Estrada do Pacífico).

Fato esse que chamou bastante a atenção dos transeuntes que passavam no local. Alguns comentavam que somente deram fé do sinistro, quando o dia amanheceu e puderam ver que realmente havia um veículo virado no local.

Segundo informações obtidas no local, o incidente aconteceu por volta das 22 horas deste sábado, quando o motorista de nacionalidade brasileira (não identificado), teria perdido a direção na rotatória, passando por cima do canteiro e caído no buraco.

Com dificuldades, teria conseguido sair do veículo ileso e segundo foi informado, o motorista foi conduzido para a delegacia em visível estado de embriagues alcoólica por homens da PM, onde foi lavrado o auto de infração e arbitrado fiança para responder em liberdade, caso não pague nas próximas horas, será levado ao juizado.

Por sorte, ninguém passava no local quando o ocorreu o incidente. Até as 11 horas deste domingo, o veículo ainda permanecia no local, despertando a curiosidade dos transeuntes.

