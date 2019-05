Depois de abastecer e não conseguir ligar o veículo, um mecânico encontrou o combustível adulterado no tanque

SAIMO MARTINS

Um motorista da cidade de Rio Branco precisou abastecer seu veículo em um posto localizado próximo ao bairro Aviário, na última sexta-feira (24).

No entanto, ao pedir para colocar R$ 50 reais em seu tanque, foi surpreendido quando ao tentar ligar o carro, ele não funcionou. Achando que havia colocado pouco, decidiu adicionar mais R$ 50, contudo, o veículo permaneceu com o problema, precisando ser guincho.

Ao levar o carro em seu mecânico de confiança para solucionar o problema, teve uma surpresa. O combustível colocando há pouco tempo estava adulterado e, por conta disso, ocasionou problemas em algumas peças do carro.

O profissional que avaliou enviou um vídeo ao proprietário do veículo. “Tem mais água que gasolina. Por essa razão, não funcionou”, disse.

A reportagem entrou em contato com o denunciante, mas, temendo represálias, ele preferiu não se identificar, porém, contou detalhes do ocorrido. “Gastei muito para o veículo voltar a funcionar”, finalizou.

INVESTIGAÇÃO

Recentemente, a promotora titular da área especializada em Defesa do Consumidor do Ministério Público do Acre (MPAC), Alessandra Garcia Marques, disse que a instituição prepara uma operação de investigação nos principais postos de combustíveis de Rio Branco, com o intuito de apurar denúncias sobre adulteração, problemas em bombas e preços exorbitantes praticados por alguns estabelecimentos.

