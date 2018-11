Era por volta das 19h20 desta quarta-feira, dia 21, quando dois motociclistas se envolveram em um acidente no centro da cidade de Brasiléia. Um acadêmico de medicina que transitava em uma moto de placa boliviana na Rua Geny Assis, que é preferencial, não conseguiu desviar da outra que invadiu o cruzamento.

O acadêmico Dennis Douglas B. Costa (20), bateu na moto que era conduzida por Francisco de Souza Farrapo (52), também de placa boliviana, quando circulava pela Rua Hilário Meireles e teria tido problemas com o freio do veículo e não conseguiu parar.

Com o impacto, os dois caíram e sofreram ferimentos. Dennis bateu a cabeça no meio-fio após perder o capacete na queda e sofreu um corte no couro cabeludo. Francisco sofreu arranhões no antebraço direito e dedos.

Homens da Polícia Militar, Ciretran estiveram no local para colher informações do acidente, enquanto uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros realizava os primeiros socorros.

Francisco não portava sua CNH, teve a moto recolhida ao pátio do Detran e foi liberado. Dennis foi levado ao hospital para os procedimentos de praxe e ver a necessidade de pontos no ferimento, podendo ser liberado momento depois.

