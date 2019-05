Caso aconteceu em Sena Madureira e agora homem pede ajuda à população

O mototaxista de Sena Madureira, Antônio da Silva, de 49 anos, foi mais uma das vitimas de crimes na internet. Ele teria comprado um trator no valor de R$ 50 mil no site de compras online OLX. Segundo a vítima, o veículo estaria no município de Brasileia.

O genro de Silva chegou a ir até a fronteira para verificar o trator, chegou a funcionar a máquina, e enviou fotos para o mototaxista. Após algumas negociações, a compra foi fechada e Antônio depositou a quantia de R$ 50 mil na conta do suposto dono do trator que sumiu com o valor sem entregar o veículo. O caso foi parar na Delegacia Geral de Polícia do município de Brasileia, e agora o mototaxista pede ajuda da população para recuperar parte do dinheiro. Com informações do Sena Online

