O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deflagraram a Operação Saratoga II, nesta segunda-feira (24), contra uma facção suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Ceará e Acre.

São 34 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão.

A investigação está em segredo de justiça. Segundo o MPCE, os suspeitos atuam em Fortaleza, Aquiraz, Baturité e nos sistemas prisionais do Ceará e do Acre. O comando do grupo se estabeleceu no Bairro Maraponga e adjacências.

Os mandados foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza e serão cumpridos com o auxílio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), da Polícia Civil e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Coint).

Ainda de acordo com o MPCE, depois do cumprimento de todos os mandados e do levantamento do sigilo, serão divulgadas mais informações sobre a operação.

