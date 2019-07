As investigações duraram cerca de seis meses e resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão nesta quarta

Homens do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), policias Civil e Militar e Instituto de Administração Penitenciária estão nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira (24), com a Operação Hemólise.

As investigações duraram cerca de seis meses e resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Porto Acre, Porto Walter e Plácido de Castro.

Os detalhes ainda não foram repassados. Mais informações em instantes.

