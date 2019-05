A Secretaria de Saúde de Acrelândia afirmou à EBC que está de portas abertas para o Ministério Público e aguarda o relatório da vistoria.

O Ministério Público do Estado do Acre inspecionou unidades de saúde de Acrelândia, para aprofundar a investigação de irregularidades em medicamentos. Os promotores encontraram medicamentos com prazo de validade vencido, armazenados de forma inadequada e sem controle do descarte.

A vistoria foi acompanhada por servidores da Vigilância Sanitária de Saúde Pública do Estado do Acre. A Secretaria de Saúde de Acrelândia afirmou à EBC que está de portas abertas para o Ministério Público e aguarda o relatório da vistoria.