O posto de combustível Bonzão, em Rio Branco, é alvo de uma investigação do Ministério Público do Acre (MP-AC). O órgão instaurou um procedimento preparatório para apurar denúncia de que o posto estaria vendendo combustível em quantidade menor do que a indicada na bomba medidora.

A gerência do posto negou as acusações e disse que está disponível para apresentar qualquer documento que comprove que as denúncias são falsas. Segundo a gerente, que preferiu não ter o nome revelado, a empresa ainda não recebeu a notificação do MP sobre o caso.

“Vamos aguardar a notificação do MP e seguir as orientações, como entregar documentos ou qualquer tipo de coisa que eles venham averiguar, inclusive nas bombas. A gente vai provar com fatos que não é verdade. Estamos tranquilos, porque não tem fundamento essa denúncia e vai ser provado”, disse a gerente.

Conforme o MP, a denúncia foi enviada ao órgão pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Diante disso, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor determinou que fossem juntados todos os documentos sobre o caso e requisitado à Junta Comercial o contrato social do posto.