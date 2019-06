A reportagem procurou o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (SINDEPAC) que informou, por meio de nota, que a redução anunciada pela Petrobras “vai impactar primeiro nas refinarias”.

Da redação do Notícias da Hora

Sindicato diz que ainda não é possível mensurar reflexo dos novos preços ao consumidor e que refinarias terão primeiro impacto na redução. Acrescenta que só a partir da compra de novo estoque é possível calcular a redução

A promotora de Justiça, Alessandra Garcia Marques, da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Acre (MPAC), vai notificar os postos de combustíveis a respeito da redução anunciada pela Petrobras de 6% para o diesel e 7,16% no preço da gasolina.

“Eu vou notificar todos a prestar declarações no MP, enquanto fazemos a pesquisa”, disse a representante do Ministério Público acerca do assunto.

A redução entrou em vigor desde o último sábado, 1º de junho, mas alguns postos em Rio Branco ainda não aderiram à nova tarifa de preços, o que tem causado questionamentos por parte dos consumidores.

A reportagem procurou o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (SINDEPAC) que informou, por meio de nota, que a redução anunciada pela Petrobras “vai impactar primeiro nas refinarias”.

“Ainda não é possível saber se essa redução será repassada para as distribuidoras e, consequentemente, para os postos de combustíveis. Os estabelecimentos, que são os últimos a receberem um novo valor, só podem saber se haverá mudanças na medida em que comprarem novos estoques. Dessa forma, o SINDEPAC não tem como mensurar qual será o reflexo desse novo preço nas bombas”, diz parte da nota.

Comentários