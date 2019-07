O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) conseguiu a condenação, em sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, realizada na última segunda-feira, 01, de dois membros de organização criminosa.

Carlos Henrique Costa, conhecido como “Gaspar”, e Pâmela Pereira Fonseca, a “Maria Bonita”, foram sentenciados a 32 e 20 anos, respectivamente. Ambos foram condenados pela morte de Marcelo André Sousa Freitas, e “Gaspar” pela tentativa de assassinato de Elissando Augusto Pinheiro Júnior.

Segundo comprovado, ambos mataram um jovem inocente e sem qualquer envolvimento com o crime como uma forma de “batismo” na organização criminosa que integram, para ganharem a confiança dos demais membros.

A vítima tinha 29 anos, trabalhava em uma retifica de motores, deixou uma companheira com quem viveu por dez anos e um filho de apenas oito anos.

