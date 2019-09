O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, emitiu nesta quinta-feira, (26), Convite de Comparecimento à diretoria da Energisa no Acre.

O documento tem a finalidade de reunir a diretoria da Energisa Distribuição Acre, na próxima segunda-feira, 30 de setembro, para prestar esclarecimentos a respeito de denúncias sobre supostas fraudes em relação aos medidores de energia elétrica.

O MPAC foi acionado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Acre, que apura denúncias recebidas pela população por supostas fraudes cometidas pela empresa no estado. A Comissão solicita auxílio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para a realização de perícia metrológica e técnica nos relógios eletrônicos de algumas unidades consumidoras, com o intuito de averiguar a veracidade das denuncias recebidas.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC

Comentários