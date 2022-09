MPAC é parceiro da VI Semana Acadêmica de Direito da Ufac

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participa como parceiro da VI Semana Acadêmica de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), que acontece entre os dias 12 e 16 de setembro de 2022, a partir das 19h, no teatro universitário da Ufac. A programação debaterá o “Papel das instituições na efetivação das garantias constitucionais”.

Em colaboração com o MPAC, a abertura do evento contará com a ministração da palestra magna “Os novos conflitos sobre direitos humanos e as novas técnicas de julgamento”, ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Cristiano Chaves.

No dia 14 de setembro, o MPAC também promoverá a palestra “Cultura do feminicídio e a violência de gênero”, que será ministrada pela coordenadora-geral do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rego. O MPAC também participa de uma mesa redonda para discutir “As perspectivas de políticas públicas em direitos humanos no Acre”.

A Semana Acadêmica abrangerá temáticas sociais, políticas, econômicas e educacionais de ampla proeminência para a formação acadêmica, profissional e pessoal dos discentes e docentes, bem como da sociedade civil, através de palestras, mesas redondas, painéis e minicursos.

Após quinze anos da execução da última Semana Acadêmica de Direito da Ufac, em 2007, o evento busca promover um encontro de alta relevância para a sociedade acreana, sobretudo, no campo das ciências jurídicas e sociais. Compreendendo a constante transformação no público estudantil do curso de bacharelado em Direito na Ufac.

A programação propõe concretizar um evento que abranja a possibilidade de propiciar novos conhecimentos e experiências para os participantes, observando suas demandas. De caráter plural e inclusivo, o evento pretende abordar temas de ampla relevância para área jurídica, com enfoque no papel social do Direito nas garantias constitucionais, sobretudo, perante momentos de crise no Estado Democrático de Direito.

As inscrições são gratuitas para acadêmicos, professores e comunidade em geral e podem ser realizadas no endereço https://www.even3.com.br/semacadufac/ .

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários