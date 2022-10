MPAC fiscalizará condutas ilegais durante as eleições 2022

A bandeira tarifária para o mês de outubro segue verde, confirmou nesta sexta-feira (30) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso significa que as condições de geração de energia no País estão boas, sem necessidade de acionar usinas que geram energia mais cara.

A Agência diz que vem constantemente aprimorando o mecanismo de bandeiras tarifárias para que os consumidores tenham cada vez mais conhecimento sobre as condições de operação do sistema interligado nacional e sinais de preços corretos, no momento certo, para que possam tomar as melhores decisões de consumo. A bandeira verde para o mês de outubro implica em custo adicional zero para os consumidores e reflete um nível satisfatório de nossos reservatórios, no momento em que nos aproximamos do fim do período seco.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica, especialmente quando as condições de geração não são favoráveis.

Ainda segundo a Aneel, as bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente. Antes, ele não sabia que a energia ia ficar mais cara no mês. Só descobria depois, na fatura. Agora ele sabe e pode se programar. Se a bandeira está vermelha, ele sabe que é conveniente economizar, ter um consumo mais consciente e evitar o desperdício de energia.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários