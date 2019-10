O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através da Diretoria de Tecnologia da Informação, implementou no sítio e intranet, ferramenta que permite a tradução automática de conteúdo do português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A adaptação tecnológica é resultado da adesão ao VLibras, que torna o conteúdo visualizado em computadores ou dispositivos móveis acessíveis para pessoas com deficiência auditiva.

A adesão ao VLibras é um marco tecnológico inclusivo que visa romper barreiras que dificultam o acesso de pessoas com deficiência.

O ouvidor-geral do MPAC, Leandro Portela Steffen, destaca a importância da implementação da ferramenta para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva.

“As libras são muito importante na vida das pessoas surdas, é um meio de garantir a socialização e integração na sociedade, além de contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda, bem como o cumprimento de um direito fundamental esculpido na Constituição Federal”, disse.

O VLibras foi disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e contou com o esforço da diretoria de Tecnologia do MP acreano para sua implantação, como explica o diretor de TI, Roberto Romanholo.

“A ferramenta foi disponibilizada para a instituição sem custos, nossa equipe técnica trabalhou para fazer a conversão e adaptar à nossa plataforma. A tecnologia é resultado da parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da Secretaria de Tecnologia de Informação e Universidade Federal da Paraíba”, explicou.

Roberto Romanholo esclarece que ao acessar o site do MPAC, no canto direito é possível visualizar o ícone referente à acessibilidade com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), lá estarão todas as informações de como utilizar a ferramenta.

Acessibilidade e cidadania

O Brasil possui atualmente cerca de 10 milhões de surdos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desses, 30% não sabem ler português. Os 70% restantes sabem ler português, mas não têm entendimento claro desta língua.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC

